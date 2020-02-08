Дженнифер Энистон поужинала с бывшим бойфрендом

Ужин Дженнифер Энистон с бывшим возлюбленным не остался без внимания СМИ. Актрису застали на выходе из ресторана Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе, пишет британское издание Daily Mail.

Звезда «Друзей» провела несколько часов в компании певца Джона Майера. Пара встречалась с 2008 по 2009 год после знакомства на вечеринке по случаю церемонии вручения премии «Оскар». В период романа семикратный обладатель «Грэмми» позволял себе неприятные высказывая об Энистон. В частности, на тему ее возраста, в то время как сам моложе актрисы на восемь лет.

Как отмечает таблоид, во время встречи с экс-бойфрендом Дженнифер выглядела изящно и утонченно, а музыкант был одет в байкерском стиле.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон.