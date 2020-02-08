  1. Пятый канал
  4. Дженнифер Энистон поужинала с бывшим бойфрендом

Дженнифер Энистон поужинала с бывшим бойфрендом

, 9:11 | Валентин Черников 55

Актрису заметили на выходе из ресторана с певцом Джоном Майером.

Фото: www.globallookpress.com / Kevin Sullivan

Ужин Дженнифер Энистон с бывшим возлюбленным не остался без внимания СМИ. Актрису застали на выходе из ресторана Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе, пишет британское издание Daily Mail.

Звезда «Друзей» провела несколько часов в компании певца Джона Майера. Пара встречалась с 2008 по 2009 год после знакомства на вечеринке по случаю церемонии вручения премии «Оскар». В период романа семикратный обладатель «Грэмми» позволял себе неприятные высказывая об Энистон. В частности, на тему ее возраста, в то время как сам моложе актрисы на восемь лет.

Как отмечает таблоид, во время встречи с экс-бойфрендом Дженнифер выглядела изящно и утонченно, а музыкант был одет в байкерском стиле.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.47
0.67 69.63
0.55
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний

Последние новости

9:59
В ходе массовой драки в Казахстане погибли восемь человек
9:47
Конец света 2020: уфологи пророчат гибель человечества из-за парада планет
9:35
«Будет ее обожать»: Никас Сафронов сватает Степаненко за отставного генерала
9:22
Предполагаемым заказчиком поджога суда в Москве оказался подозреваемый в торговле поддельным ботоксом
9:11
Дженнифер Энистон поужинала с бывшим бойфрендом
8:56
В НАТО обвинили Россию в преследовании космических спутников США

Сейчас читают

Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]