«Будет ее обожать»: Никас Сафронов сватает Степаненко за отставного генерала

Никас Сафронов предложил Елене Степаненко выйти замуж за генерала в отставке. Художник не может смириться с тем, что такая видная женщина после развода с Петросяном до сих пор остается одна.

По мнению Сафронова, Степаненко ни в коем случае нельзя забывать о своей личной жизни. И лучше всего ее строить с бывшим военным — у офицеров верность как родине, так и семье, буквально в крови, убежден Никас.

«Он ее будет обожать и носить на руках. Елена вновь поймет, что такое женское счастье, и будет наслаждаться жизнью», — цитирует художника «Собеседник».

Тем временем, бывший супруг Степаненко — Евгений Петросян, по слухам, — нашел свое счастье с молодой помощницей Татьяной Брухуновой.

У Евгения есть взрослая дочь Виктория — после развода юмориста она не общается с отцом, встав на сторону Степаненко. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория приехала к мачехе из США и сейчас живет с ней.