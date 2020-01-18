Дочь Евгения Петросяна называет Елену Степаненко мамой

Единственная наследница Евгения Петросяна 56-летняя Викторина прилетела из США в Москву и поселилась у мачехи — Елены Степаненко. Некоторых подобное поведение дочери юмориста насторожило. Об этом сообщает КР.RU.

Настоящая мать Викторины ушла из жизни, когда та была еще совсем маленькой. Из-за этого девочка с ранних лет называет мамой Елену Степаненко. Звездный адвокат Сергей Жорин считает, что обе женщины встретились, чтобы подготовиться к предстоящему разделу имущества. Он должен начаться в обозримом будущем, ведь Петросян и Степаненко расторгли брак еще в 2018 году.

«Эти женщины считают Петросяна своей собственностью <…>. Викторина и Степаненко не могут смириться с тем, что Евгений Ваганович взрослый человек и может делать то, что хочет», — заявил правозащитник.

Викторина давно проживает в Нью-Йорке. В Штатах у нее есть большой дом, половина которого принадлежит ей, а вторая — Евгению Петросяну. Соответственно, недвижимость также подлежит разделу, так как является совместно нажитым имуществом юмориста и Степаненко.

В сети уже давно ходят слухи о возможном браке Евгения Петросяна и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Недавно женщина даже публично пообещала постараться родить от комика пятерых детей. Может быть, из-за новых отношений отца Викторина предпочла жить у мачехи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Петросян и Степаненко могут начать делить имущество.