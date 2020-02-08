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  4. Медики рассказали о состоянии выживших при крушении вертолета с Хайруллиным

Медики рассказали о состоянии выживших при крушении вертолета с Хайруллиным

, 11:39 | Марина Неруцких 69

В результате жесткой посадки вблизи Казани накануне погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, еще два человека получили серьезные травмы.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Двое пострадавших при крушении вертолета вблизи столицы Татарстана находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

«Одному из них было проведено оперативное вмешательство. Он остается в отделении реанимации и интенсивной терапии под наблюдением врачей. Второй пострадавший после стабилизации состояния был переведен из реанимации в отделение», — цитирует агентство сообщение ведомства.

В результате жесткой посадки вертолета Bell вблизи Казани накануне погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, еще два человека получили серьезные травмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда пройдет прощание с погибшим депутатом Айратом Хайруллиным.

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