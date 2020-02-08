Путин поздравил россиян с началом «Лыжни России»

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян со стартом XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Текст поздравления опубликован на сайте администрации главы государства.

По словам Владимира Путина, «Лыжня России» — это «масштабный, поистине всенародный проект». Российский лидер выразил гордость по поводу того, что мероприятие «объединяет на своих стартах десятки тысяч любителей лыжного спорта».

«И конечно, особенно приятно, что по сложившейся традиции многие из них выходят на дистанции целыми семьями — от мала до велика», — добавил президент РФ.

Глава государства также подчеркнул важность «популяризации ценностей физической культуры и активного образа жизни».

«Лыжня России» — самая популярная и массовая всероссийская лыжная гонка. Мероприятие проводится каждый год на протяжении уже более 35 лет — с 1982 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские лыжники выиграли все медали на марафоне в Осло.