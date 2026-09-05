Путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером прекращение ударов по Киеву

Российский лидер поручил прекратить огонь на три дня для обеспечения безопасности визита американской делегации.
Фото: Reuters/Gavriil Grigorov
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Президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы России не наносили удары по Киеву с полуночи 5 сентября. Об этом он заявил во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
«Я отдал соответствующую команду, и с нуля часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносились», — сказал российский лидер.
Путин также отметил, что Москва получила предложение о временном прекращении ударов по Киеву через каналы специальных служб и Министерства иностранных дел.
Встреча президента России с представителями США проходит в Кремле. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стив Уиткофф поблагодарил президента России Владимира Путина за решение прекратить огонь на три дня для обеспечения безопасности визита американской делегации.
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