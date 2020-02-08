В Татарстане прощаются с погибшим депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

В Татарстане прощаются с погибшим накануне депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным. Церемония прощания проходит в филармонии имени Габдуллы Тукая в Казани. 5-tv.ru публикует видео с траурной церемонии.

Парламентарий погиб при крушении вертолета 7 февраля. На борту воздушного судна Bell 407 находились три человека. После жесткой посадки в лесополосе в Лаишевском районе сотрудниками экстренных служб были госпитализированы двое пострадавших. 49-летний депутат от полученных травм скончался на месте.

Айрат Хайруллин входил в комитет Госдумы по аграрной политике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии здоровья двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки вертолета.