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  4. В Татарстане прощаются с погибшим депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

В Татарстане прощаются с погибшим депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

, 12:38 | Марина Неруцких Эксклюзив 37

Церемония прощания проходит в филармонии имени Габдуллы Тукая в Казани.

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Фото, видео: РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

В Татарстане прощаются с погибшим накануне депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным. Церемония прощания проходит в филармонии имени Габдуллы Тукая в Казани. 5-tv.ru публикует видео с траурной церемонии.

Парламентарий погиб при крушении вертолета 7 февраля. На борту воздушного судна Bell 407 находились три человека. После жесткой посадки в лесополосе в Лаишевском районе сотрудниками экстренных служб были госпитализированы двое пострадавших. 49-летний депутат от полученных травм скончался на месте.

Айрат Хайруллин входил в комитет Госдумы по аграрной политике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о состоянии здоровья двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки вертолета.

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