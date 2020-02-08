Открывший стрельбу в Таиланде захватил заложников в торговом центре

Открывший стрельбу военнослужащий в Таиланде удерживает заложников в торговом центре. По данным The Bangkok Post, местная полиция оцепила территорию вокруг одного из самых популярных в городе Накхонратчасима ТЦ Terminal 21. В нем злоумышленник, предположительно, удерживает 16 заложников.

По предварительным данным, в здании есть пострадавшие.

По информации портала Khao Sod, стрелок — капрал Чакрапант Тхомма. Свои мотивы злоумышленник пока не озвучил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 10 человек погибли в результате стрельбы на северо-востоке Таиланда.