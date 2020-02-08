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Глава Минздрава озвучил статистику пострадавших от врачебных ошибок

, 20:05 | Сергей Зеленский 31

Речь идет о более чем 70 тысячах россиянах ежегодно.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, scully; ТАСС / Геодакян Артем

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о последствиях врачебного непрофессионализма, что приводит ежегодно к тяжелым осложнениям у пациентов, и даже летальным случаям.

«Мы теряем — я не буду целенаправленно называть цифру, у нас есть оценочные данные по летальным исходам и неблагоприятным, есть официальная статистика по фонду — но это фактически на сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжелыми осложнениями, это более 70 тысяч человек в год», — сказал он на заседании совета ректоров медицинских вузов.

Министр привел в пример неправильное применение лидокаина, из-за чего умирают не менее 25 человек в год, а при ненадлежащей эксплуатации медицинских каталок для скорой помощи гибнут или получают тяжелые увечья один-два пациента.

Глава Минздрава подчеркнул, что все эти факты свидетельствуют о том, что безопасность российской медицинской помощи «стала ключевым звеном, в том числе снижения смертности». Он обратился к ректорам с просьбой внести в программу обучения вопросы безопасности и качества медпомощи, в том числе умению общаться с больными.

«Человек, приходящий в практическое здравоохранение, абсолютно не способен к эмпатии, коммуникации и так далее», — приводит его слова URA.RU.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что рост онкологических заболеваний в мире в течение двух ближайших десятилетий увеличится на 60%.

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