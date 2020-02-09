Гороскоп на 9 февраля: Полнолуние способствует сексуальной активности знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 февраля, в период полной Луны многие знаки зодиака почувствует прилив сил, жизненной активности и сексуального влечения. Многим показаны занятия спортом — особенно это касается Дев, Стрельцов, Львов, Рыб или Весов.

Также это время оптимально для проведения комплексного обследования организма, а также проведения плановых операций.

♈ Овен

Чем яснее намерения, тем эффективнее результат. Время перенаправить вашу энергию прямо сейчас. Не попадайтесь в ловушку чужих желаний и мыслей, «что подумают другие». Это мешает вам быть счастливым.

Космический совет: отстаивайте то, во что вы верите.

♉ Телец

Тельцы, в вашей голове рождаются новые идеи. Они сигнализируют о периоде роста и процветания. Будьте открытым к миру, чтобы вдоволь получить то, чего вы достойны. Отличное время для активного отдыха и спортивной активности.

Космический совет: будьте открыты миру.

♊ Близнецы

Близнецы, в эти выходные вам показано заняться развитием своих творческих навыков. Вам необходимо настроиться на новые возможности, и вы сможете создать действительно что-то легендарное! Главное приложить душу к своему детищу. Позвольте себе творить без страха быть судимым.

Космический совет: творите, не обращая внимания на чужое мнение.

♋ Рак

Рак, вам необходимо расслабление. Вы слишком напряжены в последнее время и это отражается на вашем здоровье. Займитесь духовными практиками, устройте себе прогулку на природе, или прочтите вдохновляющую книгу.

Космический совет: вам необходим отдых.

♌ Лев

Лев, борьба за власть вас истощила. Чтобы излечиться, вам необходимо понять разницу между лидерством и перетягиванием одеяла на себя. Возможно, вами движет страх неудачи, но он только мешает вам по-настоящему добиться успеха.

Космический совет: борьба за власть не приведет ни к чему хорошему.

♍ Дева

Девы, вы перестали удивляться. Это дурной знак. Вспомните себя ребенком, сколько счастья вам приносила обычная прогулка с друзьями во дворе. Вам необходимо войти в контакт со своей природой и найти тот источник радости внутри. Некоторые из вас могут почувствовать вдохновение от общения с детьми.

Космический совет: учитесь удивляться заново.

♎ Весы

Дело в том, что начинать все сначала — ужасно страшно. Устраните свои страхи, прежде чем отправиться в это новое путешествие. Вам необходимо принять, что есть шанс потерпеть неудачу в начинании. Но что такого в ошибках? Синяк на колене –лишь свидетельство мужества, которое вы проявили. Доверяйте своему инстинкту.

Космический совет: кто не рискует, тот не пьет шампанское.

♏ Скорпион

Скорпион, коллективные цели носят более масштабный характер, чем индивидуальные. С этим пониманием приходит способность отбросить личные амбиции и работать на благо общества. Визуализируйте мирный исход для этой ситуации, твердо держите его в уме и позвольте этой мысли направлять каждое ваше действие. Части целого встанут на свои места в идеальной гармонии.

Космический совет: коллективный разум — это хорошо.

♐ Стрелец

Стрельцы, кто сказал, что заботится о себе — это проявление эгоизма. Конечно, речь идет о каких-то определенных пределах. Но, если вас упрекают в том, что вы желаете добра себе, не слушайте этих доброжелателей. Тем более побольше уверенности в себе вам точно не помешает.

Космический совет: любите и оберегайте себя.

♑ Козерог

Хотя все мы говорим об исцелении старых ран, практическое исполнение ставит в тупик лучших из нас. Ищите повторяющиеся шаблоны и примите урок, которому вас учат жизненные ситуации. Следующий шаг — принятие себя таким, какой вы есть. Ваш внутренний конфликт мешает вам стать счастливым.

Космический совет: примите себя таким, какой вы есть.

♒ Водолей

Водолей, хватит осуждать других людей Вы ведь тоже не идеальны, но своими словами можете зародить комплексы в окружающих, в том числе и в близких. Постарайтесь принять их со всеми недостатками и достоинствами. Лучше устройте для друга и партнера приятный сюрприз.

Космический совет: прекратите осуждать других.

♊ Рыбы

Рыбы, вам просто необходима медитация, чтобы немного «прочистить мозги». Позвольте мыслям и эмоциям оказаться за пределами вашего тела. Загляните поглубже внутрь себя, чтобы увидеть свой свет.

Космический совет: вам необходима медитация.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля.