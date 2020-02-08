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Стрелку, захватившему заложников в ТЦ Таиланда, удалось скрыться

, 23:23 | Марина Неруцких 31

Мужчина убил 20 человек и ранил еще 31.

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Фото, видео: Twitter @KhaosodEnglish, @maylalice

Злоумышленнику, который захватил заложников в торговом комплексе в Таиланде, удалось уйти из здания. Перед тем, как покинуть помещение мужчина вступил в перестрелку со спецназом. Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее правоохранители смогли вывести сотни людей из развлекательного центра. По последним данным, от рук стрелка погибли 20 человек, еще 31 — получил ранения.

Сообщалось, что до того, как отправиться в торговый комплекс старший сержант Чакрапхан напал на своих сослуживцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян среди пострадавших при стрельбе в Накхонратчасиме нет.

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