Стрелку, захватившему заложников в ТЦ Таиланда, удалось скрыться

Злоумышленнику, который захватил заложников в торговом комплексе в Таиланде, удалось уйти из здания. Перед тем, как покинуть помещение мужчина вступил в перестрелку со спецназом. Об этом сообщают местные СМИ.

Ранее правоохранители смогли вывести сотни людей из развлекательного центра. По последним данным, от рук стрелка погибли 20 человек, еще 31 — получил ранения.

Сообщалось, что до того, как отправиться в торговый комплекс старший сержант Чакрапхан напал на своих сослуживцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян среди пострадавших при стрельбе в Накхонратчасиме нет.