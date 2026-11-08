Друг актера Анатолия Калмыкова раскрыл причину его смерти

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Василиса Власова
Василиса Власова 51 0

Артист скончался на 76-м году жизни.

Почему умер актер Анатолий Калмыков

Фото: Кадр из к/ф «Раннее, раннее утро...», реж. Валерий Харченко, 1983 г.

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Причиной смерти актера Анатолия Калмыкова стал инфаркт

Причиной смерти актера и каскадера Анатолия Калмыкова обширный сердечный приступ. Об этом сообщил в ТАСС его друг.

«У Анатолия не выдержало сердце. У него случился обширный инфаркт», — отметил он.

Актеру было 75 лет. Он родился 5 января 1951 года на Сахалине. В 1972 году он закончил отделение клоунады Циркового училища (ГУЦЭИ), а в 1982 году окончил режиссерское отделение ГИТИСа. Однокурсницей Анатолия Калмыкова была народная артистка СССР Алла Пугачева.

Карьеру в кино Калмыков начал в 1969 году с каскадерской работы. В «Адъютанте его превосходительства» он подменял народного артиста СССР Юрия Соломина, исполняя за него трюки.

Еще в 1970–1980-х Калмыков пользовался известностью. На цирковой арене и эстраде он покорял зрителей акробатическими трюками. Много времени он отдавал гастролям, в том числе за границей.

Массовой аудитории Калмыков знаком по ролям в сериалах «Не родись красивой», «Возвращение Мухтара» и «Отель Элеон».

Актер исполнил роли в более чем 160 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесли такие картины, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Ширли-мырли», «Орел и решка» и «Фонтан».

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