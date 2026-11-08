Стрелок из Кракова оказался членом спортивного клуба

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Юлия Белышкова
Юлия Белышкова Журналист 49 0

В организации заявили, что не обучали его убивать, а лишь давали базовые навыки.

Стрелявший в Кракове состоял в клубе «Свит»

Фото: Reuters/Jakub Porzycki

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Польские журналисты выяснили новые детали биографии мужчины, устроившего стрельбу на Главной площади Кракова. Выяснилось, что злоумышленник числился в спортивном стрелковом клубе «Свит», пишет газета Fakt.

Представители организации подтвердили, что нападавший и его отец Януш были давними членами клуба. Мужчина каждое воскресенье приезжал в тир, расположенный в городе Стараховице.

Руководство клуба поспешило оправдаться перед общественностью. Там заявили, что никого не учили вести бой в городских условиях или применять оружие против живых людей. Все занятия в тире носили исключительно спортивный характер.

В «Свите» напомнили, что не имеют полномочий выдавать разрешения на оружие или проверять психику кандидатов. Этими вопросами занимаются только госорганы и независимые эксперты. Сейчас сотрудники клуба тесно работают со следствием и передают всю необходимую информацию.

Инцидент произошел 7 ноября. Неизвестный открыл огонь по прохожим из автомобиля. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал случившееся терактом. В результате погибли шесть человек. Еще 16 человек получили ранения, в том числе двое полицейских. Среди пострадавших есть гражданка России.

Подозреваемого задержали после перестрелки с правоохранителями. В ходе расследования в его доме обнаружили тела трех человек — родителей и сестры. С места происшествия и из жилища задержанного изъяли 11 единиц огнестрельного оружия.

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