Умер актер из сериала «Жизнь, которой не было» Леонид Удалов

Артист Московского областного театра драмы и комедии Леонид Удалов скончался на 66-м году жизни. О случившемся сообщили в театре.

«С глубокой скорбью сообщаем, что не стало артиста Московского областного театра драмы и комедии Леонида Юрьевича Удалова», — сообщили они в мессенджере МАКС.

Актер служил в театре с 2019 года. В Московском областном театре драмы и комедии он выступал в самых разных образах. Удалов принимал участие в постановках „Пять вечеров“, „Шестой этаж“, „В ожидании джаза“, „Отцы и дети“, „Дед Мороз“ и многих других. Кроме того, Удалов запомнился зрителям по роли главного врача в сериале «Жизнь, которой не было».

Будущий артист родился 20 августа 1961 года. Окончив в 1983 году Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, с 2002-го он служил в Государственном театре киноактера.

«Леонид Юрьевич был талантливым артистом, человеком большой культуры, душевной теплоты и тонкого чувства юмора. <…> Его уважали и любили в коллективе, а зрители ценили за искренность и мастерство», — отметили в сообщении театра.

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