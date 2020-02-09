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«Мне жалко Любовь»: Распутина встала на сторону Успенской в скандале с дочерью

, 2:43 | Игорь Рязов 13

Певица считает, что кто-то использовал «специальные препараты», чтобы настроить Татьяну Плаксину против матери.

Фото: Instagram @uspenskayalubov_official

Маша Распутина прокомментировала скандал с участием королевы шансона Любови Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной, которая ранее заявила, будто мать ей угрожала. Своим мнением о ситуации певица поделилась в телешоу Андрея Малахова.

«Это личная трагедия Любови <…>. Мне жалко Любовь. Выражаю ей соболезнования, что такое в ее жизни происходит», — цитирует Распутину Teleprogramma.pro.

Певица призналась, что никогда лично не встречалась с дочерью Успенской. Однако по фотографиям у нее сложилось впечатление, будто у Татьяны есть психологические проблемы.

«Девушка немножко, как невменяемая. Это видно. Ну как можно осуждать свою мать, которая тебе дала все? Это неправильно. Значит, у дочери мозги сошли с рельсов или кто-то специально настроил ее так под определенными препаратами. Это видно воочию», — сказала Мария.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Плаксина рассказала на телевидении, будто Любовь Успенская душила ее в предварительно запертой комнате. Королева русского шансона также якобы обещала дочери вызвать санитаров, которые «заколют ее». После вспыхнувшего скандала дочь Успенской исчезла на несколько дней.

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