«Мне жалко Любовь»: Распутина встала на сторону Успенской в скандале с дочерью

Маша Распутина прокомментировала скандал с участием королевы шансона Любови Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной, которая ранее заявила, будто мать ей угрожала. Своим мнением о ситуации певица поделилась в телешоу Андрея Малахова.

«Это личная трагедия Любови <…>. Мне жалко Любовь. Выражаю ей соболезнования, что такое в ее жизни происходит», — цитирует Распутину Teleprogramma.pro.

Певица призналась, что никогда лично не встречалась с дочерью Успенской. Однако по фотографиям у нее сложилось впечатление, будто у Татьяны есть психологические проблемы.

«Девушка немножко, как невменяемая. Это видно. Ну как можно осуждать свою мать, которая тебе дала все? Это неправильно. Значит, у дочери мозги сошли с рельсов или кто-то специально настроил ее так под определенными препаратами. Это видно воочию», — сказала Мария.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Плаксина рассказала на телевидении, будто Любовь Успенская душила ее в предварительно запертой комнате. Королева русского шансона также якобы обещала дочери вызвать санитаров, которые «заколют ее». После вспыхнувшего скандала дочь Успенской исчезла на несколько дней.