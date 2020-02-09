Взрывы слышны в ТЦ Таиланда, где находится мужчина, убивший 20 человек

Взрывы слышны в торговом центре города Накхонратчасима в Таиланде, где злоумышленник открыл стрельбу по людям, пишет Reuters.

По информации издания, стрелок может все еще находится в здании, хотя до этого была информация, что ему удалось скрыться.

Этим событиям предшествовала перестрелка со спецназом, в результате которой злоумышленник убил одного из силовиков и ранил другого. Всего жертвами стрелка стали 20 человек, 31 — был ранен.

Все улицы, прилегающие к развлекательному комплексу, перекрыты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военнослужащий устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Таиланда. Перед этим он напал на своего командира и сослуживцев.