Водянова предложила фанатам встретиться в Нью-Йорке и поговорить о мотивации

Модель Наталья Водянова выложила на своей странице в Instagram селфи без макияжа. В подписи к фото она предложила поклонникам встретиться в Нью-Йорке.

«После нашей очень успешной встречи в Париже, я хотела бы предложить вам встретиться в Нью-Йорке. Где-нибудь в центре города в ближайшее воскресенье днем, 9 февраля. Точные место и время будут сообщены избранным», — написала Водянова.

Модель предложила обсудить на встрече, что заставляет человека двигаться вперед. Для выбора «избранных» она попросила подписчиков ответить в комментариях на два вопроса: почему они хотят с ней встретиться и о чем хотят спросить.

Instagram @natasupernova

В комментариях пользователи ищут возможность попасть на встречу с Водяновой, а также восхищаются ее естественной красотой

«Вы являетесь огромным вдохновителем для меня каждый день. Очень хочу увидеть вас в Нью-Йорке. Хочется узнать, что вам помогает справляться со сложными ситуациями в жизни и что движет вас вперед»;

«Хотелось бы поговорить, каково это быть мамой пятерых детей и каково было расти с особенной сестренкой»;

«Могу я принять участие? Готов умереть, только бы увидеть тебя снова»;

«Идеальная и настоящая»;

«Красота. Выезжаю», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Водянова очаровала фанатов, надев дизайнерское платье с шерстяными носками.