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Лера Кудрявцева рассказала о реакции мужа на грудь без силикона

, 17:25 | Мия Субботина 2 960

Телеведущая месяц назад перенесла тяжелую операцию — у нее разорвался грудной имплант.

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Фото, видео: Instagram @ leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась в эфире программы на НТВ, что ее супругу хоккеисту Игорю Макарову нравится ее новый бюст.

«Мой муж очень доволен новой грудью. Я переживала, потому что, когда 15 лет ходишь с большим бюстом, и тебе что-то мешает или дискомфортно, думаешь: ну как же, как же?! Честно скажу — не хочу, не буду и мне так нравится, что у меня теперь маленькая грудь», — заявила знаменитость.

Также теледива рассказала, что ее вес уменьшился на два килограмма после удаления имплантов.

Звезда месяц назад перенесла тяжелую операцию — у нее разорвался грудной имплант. Неприятность, как оказалось, произошла еще пять лет назад. Все это время у Кудрявцевой в груди протекал силикон. Телеведущая даже поделилась фотографией разорвавшегося грудного импланта, который ей удалили.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лера Кудрявцева приклеила накладные ресницы на лоб.

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