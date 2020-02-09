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  4. Названы города России с самым большим числом романтических отелей

Названы города России с самым большим числом романтических отелей

, 10:10 | Анастасия Игонина 15

Эксперты составляли список, учитывая число гостиниц с номерами для молодоженов и дополнительными услугами.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Caldicott, Даниил Иванов, Serguei Fomine; Сергей Фомин; KFS; Jan Baldwin;

Приближается самый трогательный праздник года — День всех влюбленных. Многие пары планируют на этот день какие-то особенные мероприятия — например, провести ночь в роскошной гостинице. Специалисты онлайн-сервиса для путешествий составили рейтинг городов с самым большим количеством романтических отелей.

Эксперты брали в расчет места, в которых можно заказать в номер ужин и шампанское. Также гостиница должна предоставлять SPA-услуги и иметь спецномера для молодоженов. В них, как правило, установлены гидромассажные ванны и панорамные окна с видом на город.

Лидером списка стал Санкт-Петербург, сообщает RT. В ТОП-3 также попали Москва и Суздаль. В десятку лучших вошли Калининград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Казань.

Среди городов, которые были включены в рейтинг, оказались курортные города Краснодарского края. Например, составители включили в список Сочи, Геленджик и Адлер.

Ранее 5-tv.ru публиковал список самых комфортных городов для жизни в России.

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