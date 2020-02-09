Запуск бесплатных поездов «Лыжные стрелы» состоялся в Петербурге

Бесплатные пригородные электропоезда «Лыжные стрелы» были сегодня запущены из Санкт-Петербурга. Как отмечает 78.ru, первый из них стартовал со станции «Финляндский вокзал» в Орехово в 9.15. Второй отправился с Московского вокзала до станции «Шапки» в 10.11. Оба поезда пробудут в пути примерно 1,5 часа.

«Пригородная железнодорожная компания выделяет поезд, состоящий из десяти вагонов, в котором люди едут. Когда поезд приходит, он встает в тупик. Люди оставляют свои вещи, переодеваются и уходят на маршруты. <…> Потом возвращаются, могут переодеться, попить чай, организовываются конкурсы в электричке, и возвращаются в Петербург», — пояснила начальник отдела по спортивно-массовой работе Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Елена Разумахина.

«Лыжные стрелы» — пригородные электропоезда, которые доставляют петербуржцев в выходные дни на снежные трассы Ленобласти. Билеты на них можно было получить в отделах физической культуры и спорта администраций районов Петербурга.

В этом году в Орехово и Шапки, куда направляются поезда, будут проводиться массовые старты на пять, десять и 15 километров, а также организуют пешеходную зону скандинавской ходьбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что старт «Лыжных стрел» в Ленобласти перенесли из-за отсутствия снега.