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Пожар в здании школы парализовал движение в Сочи

, 11:37 | Марина Неруцких 39

Вблизи места происшествия в Адлерском районе города перекрыты дороги.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; TikTok @Sochi_kaif

Школа загорелась в Адлерском районе Сочи. Как сообщает, Интерфакс-Юг, инцидент парализовал движение транспорта вблизи места происшествия. По данным МЧС, очаг возгорания находится в цокольном этаже здания, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

«В 10.31 по московскому времени к месту вызова незамедлительно направлены подразделения МЧС России. По приезду организованы работы по ликвидации пожара», — цитирует агентство сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что ЧП произошло в школе № 25, в центре Адлерского района. Эвакуация не потребовалась.

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