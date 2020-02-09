Пожар в здании школы парализовал движение в Сочи

Школа загорелась в Адлерском районе Сочи. Как сообщает, Интерфакс-Юг, инцидент парализовал движение транспорта вблизи места происшествия. По данным МЧС, очаг возгорания находится в цокольном этаже здания, площадь пожара составляет 200 квадратных метров.

«В 10.31 по московскому времени к месту вызова незамедлительно направлены подразделения МЧС России. По приезду организованы работы по ликвидации пожара», — цитирует агентство сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что ЧП произошло в школе № 25, в центре Адлерского района. Эвакуация не потребовалась.