  1. Пятый канал
  4. По факту жесткой посадки самолета в Усинске начата доследственная проверка

По факту жесткой посадки самолета в Усинске начата доследственная проверка

, 14:06 | Карина Бернтгольц Срочная новость 207

По предварительным данным, лайнер при приземлении ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу, в результате чего получил повреждения.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @goriachie_novosti; 5-tv.ru

По факту жесткой посадки пассажирского самолета ЮТейр в Усинске Республики Коми начата доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Северо-Западного СУ на транспорте для выяснения обстоятельств происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, воздушное судно с 94 людьми на борту при приземлении ударилось хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу, в результате чего получило повреждения. Согласно неподтвержденной информации, жертв происшествия нет. Одна женщина после ЧП обратилась за медицинской помощью.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, причиной экстренной посадки могли стать проблемы с шасси. На данный момент все пассажиры эвакуированы из салона самолета. На месте работают специализированные службы.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.47
0.67 69.63
0.55
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?

Последние новости

14:47
Композитор Сергей Слонимский скончался в Петербурге
14:45
Пассажир скончался во время посадки самолета в Новосибирске
14:42
Люди застряли в лифте во время пожара на территории завода в Москве
14:35
«Обшивка турбины отлетела»: пассажирка самолета рассказала о моменте жесткой посадки в Усинске
14:26
Недолет мог стать причиной экстренной посадки самолета ЮТейр в Усинске
14:14
ТОП-4 женских имени, которые приносят любовь и счастье в браке

Сейчас читают

Агутин показал редкое фото с дочерью
Чехова рассказала об отношении к групповому сексу
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля

Новости СМИ2

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]