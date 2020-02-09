По факту жесткой посадки самолета в Усинске начата доследственная проверка

По факту жесткой посадки пассажирского самолета ЮТейр в Усинске Республики Коми начата доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Северо-Западного СУ на транспорте для выяснения обстоятельств происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, воздушное судно с 94 людьми на борту при приземлении ударилось хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу, в результате чего получило повреждения. Согласно неподтвержденной информации, жертв происшествия нет. Одна женщина после ЧП обратилась за медицинской помощью.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, причиной экстренной посадки могли стать проблемы с шасси. На данный момент все пассажиры эвакуированы из салона самолета. На месте работают специализированные службы.