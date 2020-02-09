Названа предварительная причина жесткой посадки самолета в Усинске

Причиной жесткой посадки самолета авиакомпании ЮТейр в Усинке стала проблема с шасси. Об этом сообщает Росавиация. Как стало известно 5-tv.ru, воздушное судно с 94 пассажирами на борту следовало из Москвы. По предварительным данным, жертв в результате инцидента нет, одной женщине потребовалась медицинская помощь.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, авиалайнер при приземлении ударился хвостовой частью о полосу и выкатилcя за пределы ВПП. Из салона воздушного судна все пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. На месте происшествия работают экстренные службы. Данные уточняются.