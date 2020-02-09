Недолет мог стать причиной экстренной посадки самолета ЮТейр в Усинске

Возможной причиной жесткой посадки самолета авиакомпании ЮТейр в Усинске мог стать недолет. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Согласно ранее названной версии, авиалайнер был вынужден экстренно приземлиться в связи с проблемами шасси.

Воздушное судно с 94 людьми на борту следовало в Республику Коми из московского аэропорта «Внуково». По предварительным данным, жертв инцидента нет, женщина с ребенком обратились после ЧП за медицинской помощью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет при посадке ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу, в результате чего получил повреждения. По факту происшествия начата доследственная проверка. На данный момент все пассажиры из салона воздушного судна эвакуированы.