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«Все ближе к космосу!» — Катя Лель удивила фанатов новым образом

, 17:44 | Ниса Мурзанаева 42

45-летняя певица показала видео с перевоплощением прямо из кресла стилиста.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @katyalelofficial

Российская эстрадная певица Катя Лель удивила фанатов кардинальной сменой имиджа. 45-летняя поп-дива опубликовала видео с перевоплощением в Instagram. На кадрах довольная переменами артистка сидит в кресле стилиста и то и дело встряхивает волосами, которые перекрасила в сиреневый цвет.

«Благо профессия позволяет играть с цветом волос для настроения!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @katyalelofficial

Парикмахер Кати Лель уверенно сказал, что после окончания процедуры окрашивания исполнительница может смело изменить стиль в одежде, имя, фамилию, а даже переехать жить на Бали. Звезда дерзко заявила, что готова и к таким переменам, пишет ФАН.

Поклонники Кати Лель удивились трансформации, произошедшей с внешностью кумира. Однако большинство фанатов похвалили любимицу за смелость и осыпали ее множеством комплиментов.

«Ты все ближе к космосу!»

«Веселая, озорная девчонка!»

«Красиво и креативно!»

«Смело! Но к лицу!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Катя Лель побывала на первом концерте Носкова после инсульта.

 

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