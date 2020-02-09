Российская эстрадная певица Катя Лель удивила фанатов кардинальной сменой имиджа. 45-летняя поп-дива опубликовала видео с перевоплощением в Instagram. На кадрах довольная переменами артистка сидит в кресле стилиста и то и дело встряхивает волосами, которые перекрасила в сиреневый цвет.
«Благо профессия позволяет играть с цветом волос для настроения!» — подписала пост знаменитость.
Парикмахер Кати Лель уверенно сказал, что после окончания процедуры окрашивания исполнительница может смело изменить стиль в одежде, имя, фамилию, а даже переехать жить на Бали. Звезда дерзко заявила, что готова и к таким переменам, пишет ФАН.
Поклонники Кати Лель удивились трансформации, произошедшей с внешностью кумира. Однако большинство фанатов похвалили любимицу за смелость и осыпали ее множеством комплиментов.
«Ты все ближе к космосу!»
«Веселая, озорная девчонка!»
«Красиво и креативно!»
«Смело! Но к лицу!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Катя Лель побывала на первом концерте Носкова после инсульта.