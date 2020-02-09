Работал опытный экипаж: ЮТейр прокомментировал жесткую посадку самолета в Усинске

В пресс-службе авиаперевозчика ЮТейр прокомментировали жесткую посадку самолета в Усинске. Сообщается, что во время посадки Boeing 737 произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра.

По словам представителей компании-перевозчика, воздушное судно удалось удержать на полосе до полной остановки благодаря профессиональным действиям экипажа.

«На рейсе работал опытный экипаж: налет командира на Boeing 737 составляет более 6900 часов, налет второго пилота — 3600 часов», — сказала пресс-секретарь авиакомпании Наталья Мелехова.

В пресс-службе также отметили, что уже на полосе у самолета произошел подлом основных стоек шасси.

Лайнер следовал из Москвы, на борту было 94 пассажира и шесть членов экипажа. После остановки Boeing 737 была обеспечена эвакуация пассажиров. В результате инцидента пострадал один человек. Он самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена.

Представители ЮТейр вылетели в Усинск «для анализа полетной информации и определения причин случившегося».

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