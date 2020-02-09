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«Обшивка турбины отлетела»: пассажирка самолета рассказала о моменте жесткой посадки в Усинске

, 14:35 | Марина Неруцких Эксклюзив 33

Борт авиакомпании ЮТейр, следовавший из Москвы, при приземлении ударился хвостом и выкатился за пределы ВПП.

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Фото, видео: Instagram @alexander___panin; 5-tv.ru

Жесткую посадку совершил 9 февраля Boeing-737 авиакомпании Ютейр в аэропорту Усинска. Самолет следовал из Москвы, на борту было 94 пассажира и шесть членов экипажа. При посадке воздушное судно ударилось хвостом о полосу и выкатилось за пределы ВПП.

После приземления все пассажиры самостоятельно покинули салон.

О том, как происходила посадка лайнера, 5-tv.ru рассказала одна из пассажирок Boeing-737.

По словам женщины, с самого начала было понятно, что что-то пошло не так.

«В какой-то момент экипажу удалось вывернуть самолет в сугроб. <.> Экипаж сработал хорошо», — делится впечатлениями свидетельница инцидента.

По словам женщины, эвакуировались они сразу же через три выхода из воздушного судна, потому что заметили — начал вытекать керосин и люди испугались, что может начаться пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал причину экстренной посадки самолета ЮТейр в Усинске.

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