Гимнастки из РФ стали лучшими во всех дисциплинах на московском этапе Гран-при

Российские художественные гимнастки стали лучшими во всех дисциплинах на этапе Гран-при в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дарья Трубникова и Дина Аверина заняли первое и второе место, соответственно, в соревнованиях с булавами. Аверина стала лучшей в демонстрации упражнений с лентами. Второе место в дисциплине досталось Екатерине Селезневой.

Команда россиянок завоевала первое место в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Также российская сборная одержала победу в групповых упражнениях с пятью мячами.

Помимо прочих побед, Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с мячом, а Екатерина Селезнева — в упражнениях с обручем.

Следующий этап Гран-при примет эстонский город Тарту. Соревнования пройдут с 29 февраля по 1 марта.

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