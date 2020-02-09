  1. Пятый канал
  4. Гимнастки из РФ стали лучшими во всех дисциплинах на московском этапе Гран-при

Гимнастки из РФ стали лучшими во всех дисциплинах на московском этапе Гран-при

, 18:44 | Ниса Мурзанаева 43

Следующий этап соревнований пройдет в эстонском городе Тарту с 29 февраля по 1 марта.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав; Instagram @rgcoach_irina

Российские художественные гимнастки стали лучшими во всех дисциплинах на этапе Гран-при в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дарья Трубникова и Дина Аверина заняли первое и второе место, соответственно, в соревнованиях с булавами. Аверина стала лучшей в демонстрации упражнений с лентами. Второе место в дисциплине досталось Екатерине Селезневой.

Команда россиянок завоевала первое место в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Также российская сборная одержала победу в групповых упражнениях с пятью мячами.

Помимо прочих побед, Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с мячом, а Екатерина Селезнева — в упражнениях с обручем.

Следующий этап Гран-при примет эстонский город Тарту. Соревнования пройдут с 29 февраля по 1 марта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская гимнастка Спиридонова в шпагате эффектно закрыла багажник авто.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.47
0.67 69.63
0.55
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?

Последние новости

19:31
«Секси»: звезда «Дома-2» Марго Овсянникова приняла ванну в ботфортах
19:20
СК возбудил дело после смертельного ДТП с автобусом в Кузбассе
19:19
«Просто в носу поковырялась»: Фаворская напугала подписчиков кровавым фото
19:10
Нагиева-младшего проверили на коронавирус в вагоне поезда — видео
18:59
Харитонов набрал вес перед боем против бразильца Родригеса — видео
18:54
Звезда сериала «Султан моего сердца» опубликовала забавное видео с репетиций картины

Сейчас читают

Караулова вышла на красную дорожку в плаще и «мотоциклетных трусах» — видео
Видео из салона самолета, совершившего аварийную посадку в Усинске
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]