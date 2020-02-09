Звезда сериала «Султан моего сердца» опубликовала забавное видео с репетиций картины

Актриса сериала «Султан моего сердца» Александра Никифорова поделилась с подписчиками смешным роликом с репетиций кинокартины. Видео звезда театра и кино разместила на своей странице в Instagram.

На кадрах звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру вальсирует с коллегой, удерживая ее и книгу в руках. При этом на поясе у него закреплены несколько вешалок. На заднем плане автор съемки не сдерживает смех от комичного танца актера.

«Сегодня мое воскресное настроение сделало случайно найденное видео двухлетней давности с наших незабываемых репетиций перед съемками Султана. Валяли дурака, расслаблялись, привыкали друг к другу, искали общий язык и нашли! Спасибо, что эти репетиции были! В нашем ритме жизни и телепроизводства — редкость! P. S. Угадайте кто хохотала и снимала», — подписала пост знаменитость.

Instagram @alexandra_nikiforova_official

Поклонники оценили забавное видео звезды и предположили, что на руках Али хохочет сама Никифорова, а за кадром смеется преподаватель турецкого — Глаша Макарова, которая помогала артистам во время съемок проекта. Однако пользователи сети не получили подтверждения этой версии от Александры.

«Нет слов, один смех. За кадром веселятся, а как весело самому Али. С вешалками, девушкой на руках и с книгой в одной руке»;

«Какой же красивый Али здесь! Просто прелесть, сразу и не узнать. А снимала, конечно же, Глаша, которая была всегда рядом»;

«Мы думали, что это репетиция второго сезона. Ждем!»

«Классно вы там с Али дурака валяли», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь звезды «Султана моего сердца» спросила маму о смерти, чем поставила ее в тупик.