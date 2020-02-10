Освободители Европы: Минобороны РФ опубликовало фронтовые снимки советских полководцев

Минобороны России публикует уникальные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны в период освобождения Европы 75. На кадрах изображены герои, чьими усилиями Красная армия 75 лет назад освободила человечество от фашизма.

В масштабном историческом проекте «Полководцы Победы» можно увидеть будни советских военачальников во время завершающего этапа войны.

Например, оборонное ведомство разместило совместный снимок командующего войсками 1-го Белорусского фронта, маршала Советского Союза Георгия Жукова и командующего Военно-воздушными силами РККА, главного маршала авиации Александра Новикова в Польше в январе 1945 года.

Также есть фото командующего войсками 2-го Украинского фронта, маршала Советского Союза Родиона Малиновского на закладке памятника погибшим воинам в Будапеште.

Кроме того, есть изображение подготовки к вылету легендарного командира авиадивизии, полковника Александра Покрышкина.

Минобороны разместило и снимок командующего войсками 2-го Белорусского фронта, маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, который рассматривает трофейную технику.

Как отмечается на сайте проекта, многие материалы публикуются впервые.

«Фотографии свидетельствуют и о реакции европейцев на освободителей: дружелюбие, открытость, искренняя благодарность советским солдатам за добытую в жестоких боях с фашизмом свободу», — отметили в Минобороны.

Власти ряда европейских стран особенно в преддверии 75-летней годовщины Великой Победы пытаются если не умалить, то даже очернить героический подвиг бойцов Красной армии, сотни тысяч которых ценой своей жизни спасли их от фашизма. Особенно «отличились» польские политики, которые теперь заявляют, что СССР наравне с Третьим рейхом «повинен» в начале Второй Мировой войны. Кроме того, продолжается снос памятникам советским полководцам и солдатам, погибших в сражениях с «коричневой чумой». За последние 20 лет в Польше было уничтожено несколько сотен таких монументов.