О чем договорились Путин и Лукашенко на встрече в Сочи

Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год на прежних условиях — по ценам 2019 года. Что касается нефти, то она будет поставляться уже без скидок. Таков один из главных итогов встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко. Переговоры прошли в Сочи.

Сначала президенты общались тет-а-тет, затем в расширенном составе. Дело в том, что часть российской делегации не успела прибыть к этому моменту в Сочи из-за нелетной погоды.

«Сегодня у нас вопросов много. Мы с Александром Григорьевичем уже практически за час или даже полтора затронули много вопросов, которые представляют, как в таких случаях говорят, взаимный интерес. Поэтому можем продолжить сейчас в более широком составе, а потом подождем еще наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, что сегодняшний день, безусловно, будет полезным», — сказал Владимир Путин.

Из-за отсутствия части делегации была решено сделать паузу, во время которой лидеры двух стран сыграли в хоккей. Они вышли на лед в товарищеском матче. В итоге их команда выиграла со счетом 13:4.

После переговоры продолжились, но уже в полном составе. По словам замглавы Администрации президента Дмитрия Козака все прошло в позитивном ключе, стороны договорились и дальше консультироваться на всех уровнях.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео тренировки сына Лукашенко перед хоккейным матчем с участием президентов РФ и Белоруссии