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В Петербурге самолет готовится к экстренной посадке

, 0:41 | Светлана Шевченко Срочная новость 496

В Северную столицу, предварительно, возвращается из-за технической неисправности рейс из Екатеринбурга.

Самолет, направлявшийся в Екатеринбург, готовится к экстренной посадке в петербургском аэропорту "Пулково". Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, причиной возвращения стала трещина лобового стекла.

Информация уточняется.

 

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