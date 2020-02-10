В Петербурге самолет готовится к экстренной посадке

Самолет, направлявшийся в Екатеринбург, готовится к экстренной посадке в петербургском аэропорту "Пулково". Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, причиной возвращения стала трещина лобового стекла.
Информация уточняется.
Сегодня, 0:41 | Светлана Шевченко Происшествия Срочная новость 496
В Северную столицу, предварительно, возвращается из-за технической неисправности рейс из Екатеринбурга.
Самолет, направлявшийся в Екатеринбург, готовится к экстренной посадке в петербургском аэропорту "Пулково". Как стало известно 5-tv.ru, предварительно, причиной возвращения стала трещина лобового стекла.
Информация уточняется.
Нашли ошибку?