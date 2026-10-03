Ювелир рассказала, как определить подлинность золотого украшения

Ювелир Никитина: о подлинности украшения говорит проба, клеймо и именник

При покупке золотого украшения важно уметь определять его подлинность. Одним из основных ориентиров является проба, однако качество материала подтверждается еще рядом маркеров. О них «Известиям» рассказала технолог Мария Никитина.

«На ювелирном изделии отечественного производства всегда должны стоять два штампа: государственное пробирное клеймо и именник. Отсутствие хотя бы одного из них — серьезный повод для сомнений», — отметила она.

Пробирное клеймо означает, что изделие прошло государственный контроль на соответствие доли драгоценного металла той, что заявлена производителем. В РФ принято следующее изображение на клейме: профиль женщины в кокошнике, с лицом, обращенным направо. Также клеймо должно включать в себя букву территориальной инспекции и трехзначное число пробы.

Но и это — еще не все. На подлинные изделия также наносят двухмерный штрихкод государственной системы контроля ГИИС ДМДК. Он выступает в качестве дополнительной гарантии подлинности. Помимо этого, на драгоценности должен присутствовать четырехзначный именник — подпись завода-изготовителя. Это шифр из четырех букв и знаков в едином контуре, в котором содержится год выпуска, номер инспекции, которая его проверяла, и имя мастера.

Ранее 5-tv.ru писал, что по новым правилам рынка ювелирных украшений в России с 1 сентября 2026 года продавать под наименованием бриллианта можно только подлинный природный камень.

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