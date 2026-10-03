Ювелир рассказала, как определить подлинность золотого украшения

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 30 0

При покупке изделия важно проверить сразу несколько маркеров качества.

Как определить подлинность золотого украшения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Штукина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ювелир Никитина: о подлинности украшения говорит проба, клеймо и именник

При покупке золотого украшения важно уметь определять его подлинность. Одним из основных ориентиров является проба, однако качество материала подтверждается еще рядом маркеров. О них «Известиям» рассказала технолог Мария Никитина.

«На ювелирном изделии отечественного производства всегда должны стоять два штампа: государственное пробирное клеймо и именник. Отсутствие хотя бы одного из них — серьезный повод для сомнений», — отметила она.

Пробирное клеймо означает, что изделие прошло государственный контроль на соответствие доли драгоценного металла той, что заявлена производителем. В РФ принято следующее изображение на клейме: профиль женщины в кокошнике, с лицом, обращенным направо. Также клеймо должно включать в себя букву территориальной инспекции и трехзначное число пробы.

Но и это — еще не все. На подлинные изделия также наносят двухмерный штрихкод государственной системы контроля ГИИС ДМДК. Он выступает в качестве дополнительной гарантии подлинности. Помимо этого, на драгоценности должен присутствовать четырехзначный именник — подпись завода-изготовителя. Это шифр из четырех букв и знаков в едином контуре, в котором содержится год выпуска, номер инспекции, которая его проверяла, и имя мастера.

Ранее 5-tv.ru писал, что по новым правилам рынка ювелирных украшений в России с 1 сентября 2026 года продавать под наименованием бриллианта можно только подлинный природный камень.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Целители и создатели: в чем жизненное предназначение рожденных в мае

Последние новости

10:30
Туроператор рассказала, как выбрать место для осеннего отдыха
10:20
Родившая в Шереметьево пассажирка прилетела из Антальи и умерла в больнице
10:12
Женщина родила в аэропорту Шереметьево и задушила младенца
10:05
Один человек погиб и двое ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области
10:00
Целители и создатели: в чем жизненное предназначение рожденных в мае
9:57
Прокуратура ОАЭ квалифицировала инцидент на рейсе FlyDubai как попытку теракта

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Когда появится задолженность: что будет при просрочке уплаты налогов
Пенсии в 2027 году: названы предварительные размеры повышения
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня