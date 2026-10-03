Что может остановить российскую армию? В Минобороны раскрыли единственный способ

Минобороны прокомментировало удар по Северному мосту в Киеве

Удары по Северному мосту Киева и другим объектам, связанным с ВСУ, Минобороны России прокомментировало словами «Только победа нас остановит!». Публикация появилась 3 октября в канале ведомства в мессенджере МАКС.

К посту прикрепили изображение беспилотников с надписью «Герани». Продолжение следует…».

В субботу Минобороны сообщило о поражении Северного моста через Днепр. По данным военных, его использовали для переброски украинских боевиков.

Среди других пораженных целей министерство назвало логистический центр «Гостомель» в Киевской области и сухогруз в Черном море. По данным Министерства обороны России, судно направлялось в Одессу с грузами двойного назначения.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.