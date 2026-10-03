Что может остановить российскую армию? В Минобороны раскрыли единственный способ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 41 0

В субботу были поражены Северный мост в Киеве, логистический центр и сухогруз ВСУ.

Что может остановить Армию России

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минобороны прокомментировало удар по Северному мосту в Киеве

Удары по Северному мосту Киева и другим объектам, связанным с ВСУ, Минобороны России прокомментировало словами «Только победа нас остановит!». Публикация появилась 3 октября в канале ведомства в мессенджере МАКС.

К посту прикрепили изображение беспилотников с надписью «Герани». Продолжение следует…».

В субботу Минобороны сообщило о поражении Северного моста через Днепр. По данным военных, его использовали для переброски украинских боевиков.

Среди других пораженных целей министерство назвало логистический центр «Гостомель» в Киевской области и сухогруз в Черном море. По данным Министерства обороны России, судно направлялось в Одессу с грузами двойного назначения.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Целители и создатели: в чем жизненное предназначение рожденных в мае

Последние новости

10:30
Туроператор рассказала, как выбрать место для осеннего отдыха
10:20
Родившая в Шереметьево пассажирка прилетела из Антальи и умерла в больнице
10:12
Женщина родила в аэропорту Шереметьево и задушила младенца
10:05
Один человек погиб и двое ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области
10:00
Целители и создатели: в чем жизненное предназначение рожденных в мае
9:57
Прокуратура ОАЭ квалифицировала инцидент на рейсе FlyDubai как попытку теракта

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Когда появится задолженность: что будет при просрочке уплаты налогов
Пенсии в 2027 году: названы предварительные размеры повышения
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня