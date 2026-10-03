Прокуратура ОАЭ квалифицировала инцидент на рейсе FlyDubai как попытку теракта

Происшествие на рейсе FlyDubai из Дубая в Тель-Авив квалифицировали как попытку теракта. Такое решение приняла Генеральная прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов, сообщило государственное агентство WAM.

Инцидент произошел 30 сентября. Во время полета самолет сначала передал короткий сигнал о чрезвычайной ситуации, а затем — код, обозначающий угон. На борту находились 174 пассажира.

По словам пассажирки Мириам, один из пилотов ударил другого ножом. Газета Israel Hayom выдвинула версию, что посадить лайнер могли находившиеся среди пассажиров выходцы из России и Украины.

Самолет экстренно приземлился в городе Табуке в Саудовской Аравии. Вечером пассажиров доставили в Тель-Авив другим бортом.

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