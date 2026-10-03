Военные армии России ударами беспилотных летательных аппаратов уничтожили в северо-западной части Черного моря украинское судно, поставлявшее в порт Одессы грузы двойного назначения. Об этом сообщили на канале Министерства обороны РФ в МАКС.

«На переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее в порт Одесса грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ», — гласит публикация военного ведомства.

Армия России систематически наносит успешные и точные удары по логистическим и портовым узлам ВСУ в Киевской и Одесской областях, а также по судам. Так, в сентябре в селе Счастливое под Киевом был ликвидирован логистический центр «BDU Logistic», на котором ВСУ держали оборудование военного назначения.

В то же время армия России уничтожила очередной сухогруз в порту Одессы — экипаж перевозил груз для украинских боевиков. Все подобные удары наносятся высокоточным оружием и только по военным целям.

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