Армия России уничтожила судно, поставлявшее в Одессу грузы для ВСУ

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 25 0

Сухогруз потопили ударами беспилотников.

Какие цели уничтожила армия России в Одессе

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Военные армии России ударами беспилотных летательных аппаратов уничтожили в северо-западной части Черного моря украинское судно, поставлявшее в порт Одессы грузы двойного назначения. Об этом сообщили на канале Министерства обороны РФ в МАКС.

«На переходе морем в северо-западной части Черного моря поражено морское судно типа „сухогруз“, доставлявшее в порт Одесса грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ», — гласит публикация военного ведомства.

Армия России систематически наносит успешные и точные удары по логистическим и портовым узлам ВСУ в Киевской и Одесской областях, а также по судам. Так, в сентябре в селе Счастливое под Киевом был ликвидирован логистический центр «BDU Logistic», на котором ВСУ держали оборудование военного назначения.

В то же время армия России уничтожила очередной сухогруз в порту Одессы — экипаж перевозил груз для украинских боевиков. Все подобные удары наносятся высокоточным оружием и только по военным целям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Целители и создатели: в чем жизненное предназначение рожденных в мае

Последние новости

10:30
Туроператор рассказала, как выбрать место для осеннего отдыха
10:20
Родившая в Шереметьево пассажирка прилетела из Антальи и умерла в больнице
10:12
Женщина родила в аэропорту Шереметьево и задушила младенца
10:05
Один человек погиб и двое ранены в результате атак ВСУ в Белгородской области
10:00
Целители и создатели: в чем жизненное предназначение рожденных в мае
9:57
Прокуратура ОАЭ квалифицировала инцидент на рейсе FlyDubai как попытку теракта

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Когда появится задолженность: что будет при просрочке уплаты налогов
Пенсии в 2027 году: названы предварительные размеры повышения
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня