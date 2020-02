Брэд Питт получил «Оскара» за роль второго плана в «Однажды в Голливуде».

«Это приз Квентина Тарантино. Ты уникальный, оригинальный. Киноиндустрия была бы неинтересной без тебя», — заявил со сцены прославленный актер.

Второй в своей жизни «Оскар», но первый полученный в качестве актера, Брэд Питт посвятил своим детям. Кроме того, в своей речи он выразил поддержку свою партнеру по картине Леонардо Ди Каприо.

Похоже, что режиссер картины счастлив за Питта. Во время его первого интервью после награждения на заднем плане радостно протанцевал Квентин Тарантино.

Here we see Quentin Tarantino using the signature introvert move called the “Straight to my Seat Shimmy”. This move is also extremely effective when used to manoeuvre directly to the bar #Oscars pic.twitter.com/MzSQsHbgAN