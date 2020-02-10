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Брэд Питт получил «Оскара» за роль второго плана в «Однажды в Голливуде»

, 4:18 | Светлана Шевченко Срочная новость 34

Вместе с ним в номинации были представлены — Джо Пеши, Аль Пачино, Том Хэнкс и Энтони Хопкинс.

Фото: REUTERS /MIKE BLAKE

Брэд Питт получил «Оскара» за роль второго плана в «Однажды в Голливуде».

«Это приз Квентина Тарантино. Ты уникальный, оригинальный. Киноиндустрия была бы неинтересной без тебя», — заявил со сцены прославленный актер.

Второй в своей жизни «Оскар», но первый полученный в качестве актера, Брэд Питт посвятил своим детям. Кроме того, в своей речи он выразил поддержку свою партнеру по картине Леонардо Ди Каприо.

Похоже, что режиссер картины счастлив за Питта. Во время его первого интервью после награждения на заднем плане радостно протанцевал Квентин Тарантино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фэшн-бунтарь Билли Портер открыл красную дорожку на «Оскар-2020» в золотом образе.

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