«Мужчина всегда виноват»: как Михаил Турецкий живет в своем женском царстве

Михаил Турецкий жалуется: дочь и жена стали популярнее его. Как на эту ситуацию реагирует хормейстер? Почему он не решается спорить со своей супругой? Ради кого Турецкий готов на время оставить любимую работу? Какие семейные трагедии пережил народный артист РФ? И почему его старшая дочь решила прибегнуть к услугам суррогатной матери? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я готов с ребенком сидеть, нянчиться, гулять зимой. Я буду брать выходной день на работе, брать ребенка и гулять с ним по соседним улицам. Это прямо очень важно», — подчеркивает певец.

В семье Михаила Турецкого радостное событие: его старшая дочь стала мамой в третий раз. Хормейстер признался: этот ребенок дался ей особенно тяжело. Она шла к этому восемь лет.

«Она долго билась в плане материнства за новое потомство, и вот это увенчивается очередным успехом», — говорит Турецкий.

После рождения двоих первых детей Наталья перенесла 12 процедур ЭКО. А когда, наконец, наступила долгожданная беременность, оказалось, у эмбриона пороки развития. Пришлось делать аборт. Но от мечты о еще одном малыше девушка не отказалась и решила прибегнуть к услугам суррогатной матери.

«Если, допустим, у человека нет возможности иметь детей, нет возможности забеременеть, выносить, это же очень страшно. И, конечно, я только позитивно отношусь максимально к этому», — признается фигуристка Анастасия Гребенкина.

В своем блоге Наталья делилась всеми подробностями процесса: от выбора суррогатной мамы до покупки вещей. Они с мужем очень ждали появления на свет нового члена семьи. А в итоге чуть его не пропустили. Роды проходили в Бишкеке, и из-за сбоя в аэропорту родители опоздали на посадку. К счастью, остались билеты на вечерний рейс. И Турецкая успела вбежать в роддом в самый последний момент.

Пока девушка добиралась до Бишкека, в Москве за нее переживали родные. Михаил Борисович очень близок со старшей дочерью. Вместе они пережили страшное горе. В 1989 году певец потерял в автокатастрофе супругу и остался с маленькой Наташей на руках.

«У меня знаешь какие уроки жизни? Падал, поднимался, падал, поднимался», — отмечает Михаил Турецкий.

Артист воспитывал Наталью один, пока не встретил свою вторую жену Лиану. Он стал отцом для ее дочери от первого брака Сарины, а потом у них появились две общие девочки: Эммануэль и Беата. Хормейстер говорит, что прекрасно чувствует себя в женском царстве и ради любимых дам старается держать себя в форме.

«Я умею кататься на беговых лыжах коньковым ходом. Горжусь этим. Потому что человека моего возраста практически в лесу такого ты не встретишь. Я умею играть: есть такой теннис, мини-теннис — падел. Настольный теннис, бадминтон. То есть вот какие-то легкие игры. Пляжный волейбол, но коряво, но могу», — перечисляет певец.

Хормейстер смеется, что супруга и дети уже перегнали его по популярности. Для сравнения: на странице Турецкого в соцсети — 48 тысяч подписчиков, а у его дочери Эммануэль — почти четверть миллиона.

«Я стал звездой благодаря тому, что у меня есть Эммануэль Турецкая. То, что я народный артист России, уже не имеет никакого значения. Я отец Эммануэль Турецкой», — заявляет певец.

Но Михаил Борисович не обижается. Артист всегда говорит, что семья для него — самое главное. И когда у кого-то из родных возникают проблемы, Турецкий очень переживает. Недавно Эммануэль стала жертвой мошенников. Девушка отдала им три миллиона рублей.

«Она сама получила премию за свою работу на телевидении и взяла деньги у сестры еще. Но здесь я как бы сестру страхую. А ты уже сама свои долги отдавай. В этой жизни очень важно, чтобы она сама справлялась. И она справляется», — подчеркивает Михаил Турецкий.

Он уверен: нет ничего важнее поддержки близких. Артист не понаслышке знает, что такое остаться со своей бедой в одиночестве.

По словам Турецкого, с возрастом он сильно изменился. Стал намного спокойнее. К проблемам относится философски. Шумным компаниям теперь предпочитает вечера в кругу близких. Если раньше мог запросто спустить крупную сумму в казино, то теперь во всех заграничных поездках обходит их стороной.

«Я очень азартный, очень азартный, очень заводной, очень темпераментный. То есть у меня долгое время уровень тестостерона был выше максимума (смеется. — Прим. ред.). Сейчас он сравнялся, слава богу. Я сказал: наконец-то уровень тестостерона ушел, и я нормальный человек», — говорит певец.

Когда-то Миша Турецкий был грозой всего хорового училища имени Свешникова.

«Мы там постоянно дрались, потому что все время приходили какие-то… Оно находилось рядом с зоопарком, наше учебное заведение, и оттуда, с зоопарка, все время какие-то пришлые приходили, дрались. Мы все время дрались», — вспоминает артист.

А теперь единственные разборки, в которых участвует Турецкий, — это споры с женой Лианой. И те всегда заканчиваются в пользу супруги мэтра.

«Мне кажется, мужчина всегда виноват в любом конфликте. Мужчина должен идти первый, потому что доказывать, свое эго тешить. Я считаю, что надо брать себя в руки и уступать женщине», — отмечает певец.

По мнению артиста, именно в умении уступать кроется секрет его крепкого брака. И, конечно, в сильной любви.