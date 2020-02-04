Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с участием ее дочери

Российская телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения певице Любови Успенской за скандальную передачу с участием дочери звезды шансона Татьяны Плаксиной. В эфире программы девушка обвинила мать в насилии и рассказала об угрозах, исходивших с ее стороны.

Как сообщает Starhit со ссылкой на осведомленный источник, о гостье выпуска Кудрявцева узнала буквально за пять минут до его начала. По информации издания, у теледивы нередко возникают конфликты с продюсерами в вопросе выбора темы шоу, и, что касается эфира с Плаксиной, то звезда была абсолютно не осведомлена о его сюжете. Жалобы дочери Успенской на агрессию со стороны матери ее неприятно удивили.

Впрочем, певица не сердится на Кудрявцеву, а с другими сотрудниками, участвующими в подготовке передачи, намерена серьезно разобраться. Звезда шансона планирует подать в суд и по этому вопросу уже даже обратилась к опытному адвокату Александру Бенхину.

«Врачи поставили Плаксиной диагноз — хронический шизофреноподобный психоз. По сути она не отдает отчета своим действиям. <…> Скорее всего, будет проведена еще одна медицинская экспертиза, которая должна показать, что дочь Любови Залмановны не могла отвечать за свои слова», — рассказал юрист.

Он также добавил, что Успенская будет добиваться выплаты 500 тысяч долларов с работников телеканала, задействованных в разработке выпусков программы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после ссоры на период участия в скандальном шоу на федеральном канале пропала на два дня.