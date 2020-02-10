За две минуты до старта был отменен запуск к МКС ракеты-носителя Antares

Запуск к международной космической станции (МКС) ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus был отменен за две с лишним минуты до старта. Все произошло во время прямой трансляции на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск был запланирован с космодрома на острове Уллопс в Атлантическом океане на 17.39 по местному времени. Во время трансляции сначала он был перенесен на пять минут, а впоследствии и вовсе отменен.

«Мы прервали сегодняшний запуск из-за нештатных показаний наземного оборудования», — заявили в производящей грузовой корабль корпорации Northrop Grumman.

Cygnus должен был доставить на космическую станцию продовольствие, предметы первой необходимости и оборудование. Информации о новой дате запуска пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия осуществила первый в 2020 году космический пуск с «Байконура».