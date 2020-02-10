В Ленинградской области завершился первый этап Кубка мира по бахам «Россия — Северный лес». Баха — это гонки по пересеченной местности на внедорожниках и грузовиках.

Старт ралли-рейду дали на территории спортивного комплекса «Игора-драйв». Первый участок маршрута проходил по стройплощадке: там, где скоро будет огромная парковка, соорудили экстремальную по сложности трассу.

Добраться до финиша сумели не все — некоторые участники закончили гонку в кювете. Внедорожный форсаж в сюжете Дмитрия Акимова.

Начало заездов — 8.30 утра. Моторы мощных внедорожников разрывают тишину Ленинградской области. Первый старт по незнакомой лесной дороге и свежему снегу. За день до начала официальных испытаний пошла квалификация.

Трассу для первого этапа гонок расположили прямо по стройплощадке, в непосредственной близости от комплекса «Игора-драйв». В мае здесь откроется парковка для тысяч машин. Сегодня — раздолье для внедорожников.

Квалификацию выиграл Владимир Васильев, опытный гонщик, он первым фактически прокладывал маршрут для остальных участников.

«Скользко было с утра, снегу вчера подсыпало, и сегодня мы ехали первыми, торили дорожку можно сказать, поэтому понятно, что не видно, белое-белое полотно», — рассказывает обладатель кубка мира по ралли-рейдам, чемпион России по ралли-рейдам Владимир Васильев.

До финиша добраться смогли не все. Очевидный фаворит гонки, действующий чемпион этого заезда, финн Тапио Лауронен, вылетел с трассы еще в первый день.

Суровая природа ленинградских лесов машины не щадила. Лопались амортизаторы, машины летели в кювет. Другая стратегия — жалеть машину, очевидно сказывалась на общем результате.

«Начальный фрагмент дороги был достаточно жесткий, мерзлая земля, подвеска жестко отрабатывала эти фрагменты. Много подбросов, ям, кочек, промоины, которые появились. Много сложностей доставляли», — поясняет участник гонки «Россия Северный Лес 2020» Алексей Игнатов.

«То есть круто?»

«То есть сложно».

Девяносто три километра ям, ухабов и бездорожья — как раз то, что нужно для гонки. Русский северный лес. Во второй день испытаний ко всему этому добавился еще и гололед. Однако участники соревнований умудряются преодолеть всю эту трассу за час-полтора.

Пока остальные участники собирались, на финише около часа скучал победитель. Васильев хотел погонять с финном Лауроненом, но после того как тот сошел с дистанции, других соперников не осталось. Лучшие на квалификации, первые на старте и первые на финише, — пилот Владимир Васильев и штурман Виталий Евтехов на четыре минуты обогнали ближайших конкурентов.

В этих соревнованиях принимали участие сорок команд из 11 стран мира. Весь пьедестал заняли россияне. Победители получили первые очки в кубке мира и чемпионате России по ралли-рейдам, а значит эта гонка определила расстановку сил на весь начавшийся сезон.

Сейчас уже известно — в следующем году гонка «Россия — Северный лес» вернется в Ленинградскую область.

«Есть идея сделать Ленинградскую область столицей России по автомотоспорту и „Игора-драйв“ в полной мере способствует этой задаче, потому что здесь есть все для этого», — заявил вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров.

Результаты грандиозной работы зрители теперь смогут увидеть уже через несколько месяцев. В мае «Игора-драйв» принимает гонки DTM, одной из самых престижных серий в мире.