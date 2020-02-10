Оскар-2020: Лора Дерн победила в номинации «Лучшая женская роль второго плана»

Лора Дерн получила статуэтку «Оскара» за «Лучшую женскую роль второго плана» в картине «Брачная история». Особо ценной стала статуэтка для актрисы, потому что именно в этот день она также празднует свой 53-й день рождения.

«Это лучший подарок на день рождения!» — заявила со сцены актриса, для которой эта победа оказалась первой после трех номинаций.

К слову, Дерн называют любимицей прославленного режиссера Дэвида Линча. В 1986 году она снялась в его картине «Синий бархат». Потом были «Дикие сердцем» и «Слабая Роза».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уже статуэтки получили — Бред Питт, «История игрушек-4», «Паразиты», также были отмечены наградами лучший костюм и художник-постановщик.