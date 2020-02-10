Десять самых впечатляющих нарядов на церемонии «Оскар-2020»

Очередная 92-я церемония вручения одной из самых престижных кинопремий мира традиционно началась с негласного соревнования дизайнеров одежды и ювелирных домов — парадом звезд на красной ковровой дорожке. 5-tv.ru выбрал десять самых впечатляющих нарядов гостей «Оскара–2020».

Пожалуй, в самом экстравагантном наряде появился перед публикой 50-летний американский актер и певец, лауреат премий «Эмми» и «Грэмми» и двукратный номинант на «Золотой глобус» Билли Портер. На нем было платье от Giles Deacon, представляющее из себя «доспехи» из золотых перьев и широкую юбку со шлейфом с необычным принтом. Дополняли образ, который многие сравнили с золотым Фениксом, ботинки на каблуках неимоверной высоты.

REUTERS /MIKE BLAKE

Наряд Натали Портман в этом году не только был воплощением стиля и элегантности, но и нес в себе политическое заявление. Актриса выбрала для церемонии черное полупрозрачное платье от Dior, расшитое золотыми нитями, с длинной до пола накидкой, на лацканах которой вышиты имена режиссеров-женщин, которые не были номинированы на «Оскар». Среди них Грета Гервиг («Маленькие женщины») и Лулу Ванг («Прощание»).

REUTERS /ERIC GAILLARD

Символический наряд был и на американском кинорежиссере Спайке Ли. 62-летняя знаменитость решил почтить память погибшего недавно в авиакатастрофе баскетболиста Коби Брайанта. На Спайке классический фиолетовый костюм с желтым кантом и кепи в тон. Вышитые на лацканах пиджака цифры «2» и «4» символизировали игровой номер спортсмена. Дополняли образ очки с фиолетовой оправой и оранжевые с зеленым кроссовки фирмы Nike, продукцию которой носил Коби Брайант.

REUTERS /MIKE BLAKE

Не могла оставить публику равнодушной известная своей неординарной внешностью бывшая стриптизерша, сделавшая успешную карьеру фотомодели под псевдонимом Блэк Чайна. 31-летняя звезда Instagram появилась на красной дорожке в бархатном черном платье с длинными рукавами и шлейфом. При этом широкое декольте до талии и разрез на юбке не оставили публике ни малейшего пространства для полета фантазии. Некоторые СМИ уже определили наряд модели на первую строчку в категории «худших».

REUTERS /Eric Gaillard

Выступавшая на церемонии американская певица и актриса Жанель Моне вышла на красную дорожку в необычном «серебряном» платье, расшитом камнями по всей поверхности, с широкой юбкой в пол, голой спиной и с капюшоном на голове.

REUTERS /MIKE BLAKE

Другая участница церемонии 18-летняя зеленоволосая Билли Айлиш появилась в напоминающем теплую пижаму костюме от Chanel и с длинными черными ногтями.

REUTERS /MIKE BLAKE

Необычный наряд был на десятилетней Джулии Баттерс, сыгравшей небольшую роль в фильме Тарантино «Однажды… в Голливуде». Самая юная участница церемонии «Оскар-2020» выбрала для выхода длинное розовое платье с пышными рукавами и маленькую шарообразную сумочку, в которой, как выяснилось, был припрятан сэндвич с индейкой.

REUTERS /MIKE BLAKE

Изящную статуэтку напоминала 50-летняя Рене Зеллвегер в облегающем идеальную фигуру длинной белом платье с одним рукавом и оголенным плечом.

REUTERS /MARIO ANZUONI

Шарлиз Терон прошлась по красной дорожке в элегантном черном платье со шлейфом от Dior с кокетливо как бы случайно упавшей с плеча лямкой.

REUTERS /ERIC GAILLARD

Тоже черный выбрала для церемонии Пенелопа Крус. 45-летняя звезда пришла на вручение «Оскаров» в изящном атласном платье от Chanel с открытыми плечами, с жемчужным поясном и большим белым цветком на груди.

REUTERS /ERIC GAILLARD

К слову, эксперты от моды уже успели подвести некоторые итоги: самым популярным цветом премии «Оскар-2020» оказался розовый и его оттенки — цвет фуксии и лиловый. Некоторые связали такой выбор звезд с «желанием оптимистов отреагировать таким образом на тяжелые политические времена», другие прогнозируют, что розовый станет главным цветом предстоящего весенне-летнего сезона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брэд Питт получил второй в своей карьере «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».