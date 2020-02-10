Хоакин Феникс получил «Оскара» за лучшую мужскую роль. В своей речи актер, сыгравший «Джокера», сделал несколько политическое заявление, словно продолжая свою роль.
Актер говорил о мировой несправедливости и призвал вспомнить о природе.
Сегодня, 7:11 | Светлана Шевченко Шоу-бизнес 21
В своей речи актер, сыгравший «Джокера», говорил о мировой несправедливости и призвал вспомнить о природе.
Фото: REUTERS /ERIC GAILLARD
Хоакин Феникс получил «Оскара» за лучшую мужскую роль. В своей речи актер, сыгравший «Джокера», сделал несколько политическое заявление, словно продолжая свою роль.
Актер говорил о мировой несправедливости и призвал вспомнить о природе.
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