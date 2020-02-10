Хоакин Феникс получил «Оскара» за лучшую мужскую роль. В своей речи актер, сыгравший «Джокера», сделал несколько политическое заявление, словно продолжая свою роль.

Актер говорил о мировой несправедливости и призвал вспомнить о природе.