Два ребенка из России погибли при столкновении катеров в Таиланде

Два ребенка из России погибли в результате столкновения двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского Пхукета. Об этом сообщает The Phuket News со ссылкой на представителя туристической полиции острова.

По данным издания, погибшие дети — это 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. Еще 22 человека получили травмы.

Консул России в Таиланде сообщил РИА Новости, что в больнице подтвердили информацию о гибели двух российских детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате столкновения катеров в Таиланде пострадали около 20 человек.