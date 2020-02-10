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  4. Два ребенка из России погибли при столкновении катеров в Таиланде

Два ребенка из России погибли при столкновении катеров в Таиланде

, 8:15 | Игорь Рязов 411

В посольстве РФ подтвердили информацию о смерти детей, сославшись на сведения местной больницы.

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Фото, видео: springnews.co.th

Два ребенка из России погибли в результате столкновения двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского Пхукета. Об этом сообщает The Phuket News со ссылкой на представителя туристической полиции острова.

По данным издания, погибшие дети — это 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. Еще 22 человека получили травмы.

Консул России в Таиланде сообщил РИА Новости, что в больнице подтвердили информацию о гибели двух российских детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате столкновения катеров в Таиланде пострадали около 20 человек.

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