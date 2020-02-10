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  4. Мужчину, убившего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре могут отправить в психбольницу

Мужчину, убившего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре могут отправить в психбольницу

, 9:56 | Алиса Маркова Срочная новость 43

Просьба в суд поступила от Следственного комитета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Следственный комитет попросил суд отправить в психиатрическую больницу мужчину, который обвиняется в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре.

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