Следственный комитет попросил суд отправить в психиатрическую больницу мужчину, который обвиняется в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре.
Мужчину, убившего ребенка в детском саду в Нарьян-Маре могут отправить в психбольницу
Сегодня, 9:56 | Алиса Маркова Происшествия Срочная новость 43
Просьба в суд поступила от Следственного комитета.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев
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