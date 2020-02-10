Роддом в Омске обвинили в уродовании роженицы и отказе ей в болеутоляющих (18+)
Прокуратура проверяет данные о ненадлежащем оказании медицинских услуг.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Гороскоп на 4 февраля: Луна в знаке Близнецы — время принятия важных решений
Скоро станет отцом? Рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой
Идеальные пары по знаку зодиака
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома
«Даже ест красиво»: Гагарина ошарашила фанатов снимком с огромным бутербродом
Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин
Врачи роддома № 1 в Омске изуродовали роженицу во время кесарева сечения. Такая информация и фотографии сначала появилась в социальных сетях, а потом и в прессе.
Изначально на проблему обратила внимание пользовательница Facebook Марина Алиханова. Она опубликовала в группе «Найди своего доктора» пост, в котором сообщила о сильных болях у роженицы после кесарева сечения. Врачи якобы отказались назначить ей обезболивающие, сказав «терпи». Публикацию Алиханова сопроводила фотографиями, на которых виден оставшийся шов. Выглядит он пугающе.
Этой информацией заинтересовались в прокуратуре Омской области. На сайте ведомства сказано, что по сообщениям СМИ проводится проверка. Если факт ненадлежащего оказания медицинской помощи подтвердится, то будут приняты меры прокурорского реагирования.
Сайт KP.RU отмечает, что ситуацию уже прокомментировали в областном Минздраве. Там сообщили, что операция была экстренной. Хирургу пришлось делать вертикальный шов, чтобы спасти жизнь роженицы и ее двойни. Такая операция проводится значительно быстрее, а время имело важное значение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что знакомые из интернета украли новорожденного ребенка у москвички.
Нашли ошибку?