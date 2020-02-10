Роддом в Омске обвинили в уродовании роженицы и отказе ей в болеутоляющих (18+)

Врачи роддома № 1 в Омске изуродовали роженицу во время кесарева сечения. Такая информация и фотографии сначала появилась в социальных сетях, а потом и в прессе.

Изначально на проблему обратила внимание пользовательница Facebook Марина Алиханова. Она опубликовала в группе «Найди своего доктора» пост, в котором сообщила о сильных болях у роженицы после кесарева сечения. Врачи якобы отказались назначить ей обезболивающие, сказав «терпи». Публикацию Алиханова сопроводила фотографиями, на которых виден оставшийся шов. Выглядит он пугающе.

Facebook

Этой информацией заинтересовались в прокуратуре Омской области. На сайте ведомства сказано, что по сообщениям СМИ проводится проверка. Если факт ненадлежащего оказания медицинской помощи подтвердится, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сайт KP.RU отмечает, что ситуацию уже прокомментировали в областном Минздраве. Там сообщили, что операция была экстренной. Хирургу пришлось делать вертикальный шов, чтобы спасти жизнь роженицы и ее двойни. Такая операция проводится значительно быстрее, а время имело важное значение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что знакомые из интернета украли новорожденного ребенка у москвички.