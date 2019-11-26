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«Друзья» из интернета украли новорожденного ребенка у москвички

, 12:56 | Игорь Рязов 38

Перед тем, как отобрать ребенка, новые знакомые сами отвезли беременную женщину в больницу.

Фото: www.globallookpress.com

Правоохранители Москвы расследуют возможное похищение новорожденного ребенка «друзьями» из интернета. Подробности истории публикует РЕН ТВ.

В октябре 2018 года беременная женщина познакомилась в сети с парой, между ними завязались дружеские отношения. В середине августа 2019 года у женщины отошли воды. В этот момент рядом с ней находилась новая подруга. Она отговорила беременную вызывать скорую помощь и сама вместе с мужем отвезла ее в роддом.

Роды прошли по подложному документу — в больнице подруга предоставила свой полис. Из-за осложнений роженице потребовалась операция, а затем две недели на восстановление в больнице. Новорожденного сына она на это время передала «друзьям» из интернета.

После выписки мать попросила вернуть ей ребенка, но получила отказ. Пара ответила, что мальчик уже носит их фамилию, а также обвинили женщину в неспособности ухаживать за ребенком. Роженица сообщила правоохранителям, что от нее скрывают местонахождение сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал о похищении младенца молодой няней в Тюменской области. Против нее завели уголовное дело.

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