Авиакомпании Европы отменяют десятки рейсов из-за урагана «Сиара»

Понедельник в российских регионах начался с массовых аварий и задержек рейсов. В Сибири тысячи пассажиров не смогли вылететь вовремя из-за обледенения взлетных полос. Автомобильные трассы тоже превратились в каток. Но еще хуже обстановка в Европе: там бушует ураган «Сиара». О масштабах разгула стихии узнал корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря урагану «Сиара».