Ребенка госпитализировали из монастыря под Томском с подозрением на изнасилование

Трехлетнюю девочку госпитализировали из монастыря в селе Могочино под Томском с подозрением на изнасилование. Как стало известно 5-tv.ru, малышка поступила в больницу 7 февраля в тяжелом состоянии после того, как ее якобы искусал и придавил конь.

Судя по характеру травм, медики пришли к выводу, что над девочкой могли надругаться. У ребенка выбиты зубы, сломаны несколько ребер и все тело в гематомах — и это далеко не все повреждения, которые получила малышка при невыясненных пока обстоятельствах.

Врачи сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Следователи восстанавливают полную картину инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тамбове несовершеннолетнюю студентку колледжа изнасиловали на кладбище.